Страховщики уведомили фрахтователей судов, работающих в черноморских портах России, об увеличении дополнительных платежей («премий за военный риск»), - с одного процента от стоимости груза до 1,20-1,25 процента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех трейдеров.

Премия за военный риск была добавлена к общим страховым расходам для танкеров в российских портах Черного моря в 2022 году после начала украинского кризиса.

Опасения по поводу ситуации в Черном море выросли после того, как в середине июля перестала работать зерновая сделка России и Украины, отмечает Reuters.

По словам трейдеров, до сих пор атаки не влияли на нефтяные грузы из черноморских портов России, но страховщики хотят предусмотреть риски.

Как подсчитали в Reuters, увеличение премии означает, что каждый рейс будет стоить на 200 тысяч долларов больше за один танкер Suezmax (может перевозить 120-200 тысяч тонн), если он направляется в Индию. Общая стоимость премии составит почти один миллион долларов.