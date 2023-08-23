Китай столкнулся с угрозой кризиса из-за скрытого долга

Долги региональных властей Китая, не отражающиеся в общей статистике и тем самым скрытые от оценок экспертов, создают риски для финансовой системы и становятся фактором, провоцирующим кризис в экономике страны. Об этом пишет Caixin.

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Проблема усугубляется серьезным спадом в индустрии недвижимости Китая, ради обслуживания которой местные власти и занимали средства — например, на строительство автомобильных дорог и мостов.

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По оценкам швейцарского банка UBS, более 80 процентов созданных на местах финансовых организаций (local government financing vehicles, LGFV) уже не могут покрывать процентные платежи по своим долгам. Причем речь идет о заимствованиях на триллионы долларов, которые не учитываются на балансе.

Китайский Минфин сообщал, что на конец апреля по всей стране размер непогашенной задолженности составлял 37 триллионов юаней (5,1 триллиона долларов), однако это данные без скрытого долга. Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) полагают, что последний может добавить 30-70 триллионов юаней, то есть долг возрастает в два раза.

Издание сообщает, что в последнее время местным органам власти зачастую приходится брать коммерческие кредиты для выплаты зарплат госслужащим, фиксируются и задержки зарплат. В крупных банках указывают, что региональные власти все чаще пропускают платежи по долгу, с начала пандемии ситуация только ухудшилась.

Реструктуризация долгов LGFV станет серьезным ударом по бизнесу и финансовой сфере, она неизбежно повлечет за собой последствия в реальном секторе экономики. Предприятия столкнутся с ростом стоимости кредитов и их недоступностью. Авторы материала отмечают, что для решения проблемы есть разные варианты, но так как хорошего среди них не видно, то местные власти предпочитают откладывать проблему на будущее, а политика закрытости только способствует такому выбору.

Тем не менее в июле на заседании ЦК Компартии вопрос поднимался. Речь шла о важности снижения местных долговых рисков, обсуждались способы сокращения или реструктурирования скрытого долга.