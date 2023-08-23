Путин призвал БРИКС расширять расчеты в нацвалютах

«Будем способствовать дальнейшей комплексной реализации стратегии экономического партнёрства БРИКС до 2025 года... и выработке новых долгосрочных ориентиров сотрудничества. В их числе видится повышение роли наших государств в международной валютно-финансовой системе, развитие межбанковской кооперации, расширение использования национальных валют и углубление взаимодействия по линии налоговых, таможенных и антимонопольных органов», — заявил он.