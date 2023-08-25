Финляндия выделила Украине пакет помощи на €94 млн

Правительство Финляндии приняло решение направить новый пакет военной помощи Украине. Его размер - около €94 млн, говорится в пресс-релизе правительства.

Всего на текущий момент Киев получил от Хельсинки 18 пакетов помощи, их общая стоимость составляет примерно €1,3 млрд.

Конкретное содержание нового пакета и план доставки не разглашаются. Это необходимо в том числе "для обеспечения безопасной доставки помощи".