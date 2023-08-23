Мишустин оценил прогнозы о сложностях с бюджетом России

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что доходы федерального бюджета за первое полугодие оказались даже выше прогнозных — предрекаемых сложностей с наполнением государственной казны не произошло. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в начале 2023 года эксперты озвучили оценки о том, что российский бюджет будет сложно сбалансировать, приводились различные цифры.

Премьер подчеркнул, что по итогам первого полугодия видно, что данные опасения не оправдались.

Он добавил, что, как и говорил президент РФ Владимир Путин, «ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло».

По словам Мишустина доходы федеральной казны за этот период оказались «выше прогнозных на 135 млрд рублей и превысили 12 трлн 300 млрд рублей».

До этого Путин заявил, что текущая бюджетная ситуация в стране в целом устойчивая и не несет рисков для макроэкономической стабильности.

По его словам, во втором квартале 2023 года дефицит федерального бюджета сократился почти в восемь раз по сравнению с первым кварталом и составил 264 млрд рублей.