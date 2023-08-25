Спрогнозировано превышение плана доходов бюджета России на ₽2 трлн

Доходы федерального бюджета РФ могут вырасти в 2023 году до 28 трлн рублей, что на 2 трлн рублей больше заложенного в бюджете показателя. Об этом заявил главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач на проходящем в Барнауле форуме "Зерно Сибири".

"Доходов в законе о бюджете планировалось 26 трлн рублей. На наш взгляд, будет 27 с лишним, может 28 трлн рублей, посмотрим на цены на конец года", - сказал Клепач.

По его словам, объем нефтегазовых доходов в 2023 году близок к запланированным показателям. При этом ненефтегазовые доходы существенно выше.

"НДС, импорт восстанавливаются быстро, розница росла и растет намного лучше, чем все ожидали", - пояснил эксперт.

К 2026 году, по прогнозу ВЭБ.РФ, доходы достигнут 30,7 трлн рублей. При этом их доля может снизиться с 18,1% ВВП в 2022 году до 15,3% ВВП в 2026 году, следует из представленной главным экономистом ВЭБ.РФ презентации.

Он уточнил что в долгосрочном плане доля нефтегазовых доходов будет снижаться.

"Серьезно нарастить объемы [поставок] мы не сможем, есть свои ограничения - и по объемам, и по ценам. Но в целом объем нефтегазовых доходов в номинальном выражении будет расти, а нагрузка на другие налоговые поступления будет увеличиваться", - пояснил эксперт.