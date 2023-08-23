Минпромторг намерен восстановить объем экспортных поставок

Вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Минпромторг РФ ставит задачу в ближайшие годы восстановить объем экспортных поставок промышленной продукции, а к 2030 году довести его до $150 млрд. Об этом он сообщил на заседании кабмина.

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По словам Мантурова, несмотря на текущий спад экспорта, вызванный ограничениями из-за санкций, ведомство намерено последовательно наращивать экспортные отгрузки зарубежным партнерам. Для этого планируется продолжить поддержку переориентации экспортных потоков в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.