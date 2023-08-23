В РФ выросла выработка электроэнергии

Производство электроэнергии в России в июле 2023 года составило 88 млрд кВт-ч, что на 2,5% выше показателя за июль 2022 года и на 4,6% выше, чем в июне 2023 года. Об этом говорится в материалах Росстата .

В частности, российские тепловые электростанции в июле нарастили выработку на 1,2% в годовом выражении и на 6,6% в сравнении с предыдущим месяцем, до 51,5 млрд кВт-ч, оставаясь основным поставщиком электроэнергии в единую энергосистему страны с долей около 63,9% от всего производства. При этом АЭС нарастили выработку на 5,3% по сравнению с июлем 2022 года, до 17,8 млрд кВт-ч, а выработка ГЭС выросла на 3,2%, до 18,1 млрд кВт-ч.