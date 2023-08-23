Банк БРИКС заявил о «запрограммированном» в его ДНК долларе

Несмотря на планы увеличить до 30% финансирование в валютах стран-членов БРИКС, доллар останется валютой, запрограммированной в ДНК Нового банка развития объединения. Такое заявление сделал финансовый директор финучреждения Лесли Маасдорп, передает Bloomberg.

Он напомнил, что банк БРИКС планирует увеличить долю финансирования учреждения в нацвалютах до 30%. На данный момент он ниже 20%.

Маасдорп отметил, что большая часть финансирования банка (около 70%) до сих пор номинирована в долларах. Также в американской валюте выражен капитал финучреждения, добавил он.

«Наша валюта отчетности — доллары США. Таким образом, доллар запрограммирован в ДНК банка», — заключил финдиректор банка.