Назван ожидаемый уровень роста цен в России

Оценка инфляционных ожиданий россиян на годовом горизонте в августе 2023 года составила 11,5 процента, что на 0,4 процентных пункта превышает показатель июля и на 1,0 процентных пункта больше, чем в среднем с апреля по июнь. Статистику Банк России со ссылкой на данные опроса ООО «инФОМ».

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Как отметили в ЦБ, инфляционные ожидания на фоне снижения курса рубля увеличились как у респондентов со сбережениями, (+0,2 процентных пункта за месяц, до 10,4 процента) так и без них. При этом наблюдаемая россиянами годовая инфляция в августе продолжила снижаться, достигнув 13,5 процента (-0,3 процентных пункта к июлю).

Отмечается, что в августе заметно повысилась обеспокоенность опрошенных ростом цен на соль и сахар, бензин, мясо и птицу, а также чай и кофе. Снижение показателя зафиксировано в отношении сезонных фруктов и овощей, рыбы, морепродуктов, сыра, колбасы, бытовой химии.

Ожидания роста цен в перспективе пяти лет у опрошенных не изменились. Их средний показатель, как и месяц назад, составляет 9,5 процента.

Ранее о росте инфляционных рисков в России заявил президент страны Владимир Путин. В связи с этим глава государства отметил, что «задача сдержать рост цен выходит на первый план».