Европе предрекли проблемы с газом в случае холодной зимы

«Если зима будет по температуре схожа с предыдущей, 2022-2023 года, то, я думаю, что все будет в порядке, поставок СПГ из США и Катара будет вполне достаточно, чтобы перекрыть потребности, которые остались, учитывая достаточно большое снижение потребления промышленностью и урезание потребления домохозяйствами. Если же вдруг будет очень холодная зима, то будут очень большие проблемы, естественно, со стороны домохозяйств», — поделился аналитик.