В Европе разочарованы реальным эффектом санкций против России
Глава МИД Германии Анналена Бербок разочарована слабым влиянием санкций на экономику России. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на интервью министра для книги журналиста Штефана Ламби.
«Вообще-то экономические санкции должны иметь экономический эффект. Но это не так. Потому что логика демократий не работает в автократиях», - заявила Бербок.
По ее словам, европейские политики осознали, что украинский кризис невозможно разрешить «рациональными решениями, рациональными мерами, принимаемыми цивилизованными правительствами».
В интервью Ламби Бербок также раскритиковала первоначальное нежелание немецкого правительства ехать в Киев.
Бербок была первым членом правительства, посетившим Украину. Это произошло 10 мая 2022 года - через два с половиной месяца после начала конфликта. За это время многие лидеры и политики европейских стран побывали там с визитами солидарности. Канцлер Германии Олаф Шольц совершил такой визит только в июне 2022 года.
На вопрос Ламби, сожалеет ли она о каких-либо действиях за время своего пребывания в должности, Бербок ответила: «Может быть, нам следовало поехать на Украину на раннем этапе».
Бербок дала интервью Ламби 10 июля 2023 года. Ламби, журналист и режиссер-документалист, наблюдал за работой членов правительства Шольца со дня принятия ими присяги 8 декабря 2021-го.
Ранее финское издание Kauppalehti рассказало, что даже спустя полтора года санкции Запада не бьют по военной казне России так сильно, как рассчитывали США и их союзники. Внешняя торговля России сейчас находится на рекордном уровне, подчеркивала газета. Экспорт товаров и услуг в 2022 году вырос до 628 миллиардов долларов (предыдущий рекорд в 590 миллиардов был установлен десять лет назад). В целом внешнеторговый оборот России сейчас находится на том же уровне, что и до пандемии коронавируса. Запад сократил свою торговлю с Россией, но ему не удалось задушить российскую внешнюю торговлю, подчеркнул экономист Кари Люхто.