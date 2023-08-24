Глава МИД Германии Анналена Бербок разочарована слабым влиянием санкций на экономику России. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на интервью министра для книги журналиста Штефана Ламби.

«Вообще-то экономические санкции должны иметь экономический эффект. Но это не так. Потому что логика демократий не работает в автократиях», - заявила Бербок.

По ее словам, европейские политики осознали, что украинский кризис невозможно разрешить «рациональными решениями, рациональными мерами, принимаемыми цивилизованными правительствами».

В интервью Ламби Бербок также раскритиковала первоначальное нежелание немецкого правительства ехать в Киев.

Бербок была первым членом правительства, посетившим Украину. Это произошло 10 мая 2022 года - через два с половиной месяца после начала конфликта. За это время многие лидеры и политики европейских стран побывали там с визитами солидарности. Канцлер Германии Олаф Шольц совершил такой визит только в июне 2022 года.

На вопрос Ламби, сожалеет ли она о каких-либо действиях за время своего пребывания в должности, Бербок ответила: «Может быть, нам следовало поехать на Украину на раннем этапе».

Бербок дала интервью Ламби 10 июля 2023 года. Ламби, журналист и режиссер-документалист, наблюдал за работой членов правительства Шольца со дня принятия ими присяги 8 декабря 2021-го.