В Москве ожидают проблемы с трудовыми ресурсами на стройках

"Есть функционал приемки работ, это очень немаловажно, потому что <…> деньги имеют стоимость во времени, и в 2025 году, мы очень сильно надеемся, что мы перейдем на информационную модель, получение календарного графика, <….> исполнительной документации. <…> Мы хотим именно оптимизировать сроки, сокращать ресурсы, повышать производительность. Мы четко понимаем, что у нас будет проблема с трудовыми ресурсами в ближайшие пять лет", - сказал Загрутдинов в рамках Московского урбанистического форума.