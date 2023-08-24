Путин заявил об отсутствии альтернативы нефти и газу в обозримом будущем

Альтернатива нефти, газу и другому углеводородному топливу в мире в обозримом будущем не просматривается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видео-конференц-связи на встрече в формате "БРИКС плюс/аутрич".
"По подсчетам экспертов, к 2050 году население Земли вырастет на 1,7 млрд человек, а мировой спрос на энергию - на 22%", - сказал Путин, отметив, что этот спрос будет расти прежде всего в наименее развитых и в развивающихся странах.
"Поэтому совершенно очевидно, что в обозримой перспективе альтернативы углеводородному топливу не просматриваются, а, значит, энергопереход, <...> конечно, необходим, но все-таки этот энергопереход к низкоэмиссионной экономике должен быть постепенным, сбалансированным, тщательно выверенным, учитывающим национальные особенности и возможности стран", - подчеркнул российский лидер.