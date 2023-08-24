Путин заявил об отсутствии альтернативы нефти и газу в обозримом будущем

Альтернатива нефти, газу и другому углеводородному топливу в мире в обозримом будущем не просматривается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видео-конференц-связи на встрече в формате "БРИКС плюс/аутрич".

"По подсчетам экспертов, к 2050 году население Земли вырастет на 1,7 млрд человек, а мировой спрос на энергию - на 22%", - сказал Путин, отметив, что этот спрос будет расти прежде всего в наименее развитых и в развивающихся странах.