Названо число официально работающих в Казахстане россиян

На сегодняшний день в Казахстане официально работают около 25 тысяч россиян, рассказал на брифинге председатель комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения республики Аскарбек Ертаев.

«Порядка 25 тысяч граждан России, по которым работодатели осуществляют обязательные пенсионные выплаты, то есть у нас сейчас в стране работают порядка 25 тысяч граждан России, и они отчисляют свои пенсионные отчисления», — заявил он ( цитата по «Интерфакс»). Чиновник не уточнил, в каких сферах и в каком качестве трудятся в Казахстане граждане России.