Названо число официально работающих в Казахстане россиян

В Казахстане официально работают около 25 тысяч россиян
На сегодняшний день в Казахстане официально работают около 25 тысяч россиян, рассказал на брифинге председатель комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения республики Аскарбек Ертаев.
«Порядка 25 тысяч граждан России, по которым работодатели осуществляют обязательные пенсионные выплаты, то есть у нас сейчас в стране работают порядка 25 тысяч граждан России, и они отчисляют свои пенсионные отчисления», — заявил он ( цитата по «Интерфакс»). Чиновник не уточнил, в каких сферах и в каком качестве трудятся в Казахстане граждане России.
В сентябре прошлого года после начала в России частичной мобилизации в Казахстан вырос приток россиян. В период с 21 сентября по 29 ноября 2022 года в республику въехали более 400 тысяч граждан России. Если в 2021 году россияне получили 14,8 тысяч индивидуальных идентификационных номеров (ИИН, аналог российского идентификационного номера налогоплательщика, ИНН), то в 2022 году – 281 тысячу, а за неполный 2023 год — 109,9 тысяч.