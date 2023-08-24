Доля евро в расчетах через SWIFT в июле стала минимальной
Доля евро в международных расчетах через межбанковскую систему SWIFT в июле достигла минимального уровня - 24,42%. Об этом сообщает агентство «Прайм».
В сравнении с началом лета доля уменьшилась на 6,83 процентного пункта. Американская валюта продемонстрировала рекордные значения по данному показателю - 46,46%, (+ 4,44 процентного пункта).
Доля юаня в международных расчетах через SWIFT увеличилась на 0,29 процентного пункта, до 3,06%, что стало максимумом с начала прошлого года.
Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что принятие цифровой валюты центральными банками (CBDC) может стать заменой широко используемой системы SWIFT. ЦБ начал работу по созданию цифрового рубля в 2021 году. Планируется, что он станет полноправной платежной единицей и будет использоваться для переводов и оплаты товаров.