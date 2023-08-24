Доля евро в расчетах через SWIFT в июле стала минимальной

Доля евро в международных расчетах через межбанковскую систему SWIFT в июле достигла минимального уровня - 24,42%. Об этом сообщает агентство «Прайм».

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В сравнении с началом лета доля уменьшилась на 6,83 процентного пункта. Американская валюта продемонстрировала рекордные значения по данному показателю - 46,46%, (+ 4,44 процентного пункта).

Доля юаня в международных расчетах через SWIFT увеличилась на 0,29 процентного пункта, до 3,06%, что стало максимумом с начала прошлого года.