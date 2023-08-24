В Минэнерго отреагировали на сообщения о перебоях с бензином в стране

Уровень производства бензина и дизельного топлива на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) достаточен, чтобы обеспечить потребности населения, аграриев и промышленности. Таким образом в Минэнерго прокомментировали информацию о перебоях с бензином в ряде регионов, сообщает ТАСС.

При этом ведомство объявило о взятии под особый контроль ритмичности поставок топлива в южные регионы, а также обеспечения предприятий агропромышленного комплекса и сетей АЗС. Специальный штаб работает над оптимизацией логистических расходов для всех участников.

Видео дня

В состав штаба входят представители федеральных органов исполнительной власти, нефтяных компаний, РЖД, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), автоперевозчиков и независимых участников рынка. По оценке Минэнерго, проблемы с топливом должны решиться благодаря переориентации части экспортных потоков на внутренний рынок, а также поставкам с нефтебаз на местах. Сроки устранения сложностей не называются.

Ранее об отсутствии топлива на заправках говорили жители Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областей, Хабаровского края, республик Крым и Калмыкия. В качестве причин такой ситуации называются повышенный спрос со стороны туристов, увеличение потребностей сельхозпроизводителей, задержки с поставками по железной дороге и ремонты на НПЗ.

С другой стороны, эксперты указывают на снижение демпферных выплат в два раза с сентября этого года, что позволяет бюджету получить дополнительные доходы, но создает проблемы для нефтяных компаний. На этом фоне биржевые цены на топливо бьют исторические рекорды, а значительная часть сырья продаваемого идет на экспорт, где продать его можно гораздо дороже.