На Уолл-стрит сообщили об окончании «золотого века инвестирования»

«Я не думаю, что в ближайшие 10 или 20 лет мы будем иметь такую возможность. Если оглянуться назад, то мы пережили 40-летний период времени, когда ставки в целом снижались. Я думаю, что этот период времени уже прошел», — подчеркнул Шлосстайн.