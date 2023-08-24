На Уолл-стрит сообщили об окончании «золотого века инвестирования»
Агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США, которое начало наблюдаться в прошлом году, привело к окончанию золотого века инвестирования». Об этом заявил почетный председатель Evercore ISI Ральф Шлосштейн, передает Bloomberg.
По его словам, последние 40 лет были именно таким веком.
«Я не думаю, что в ближайшие 10 или 20 лет мы будем иметь такую возможность. Если оглянуться назад, то мы пережили 40-летний период времени, когда ставки в целом снижались. Я думаю, что этот период времени уже прошел», — подчеркнул Шлосстайн.
Агентство обращает внимание на то, что они прибегают к размещению большей части инвестиций в индексных фондах.
С начала 2023 года индекс S&P 500 продемонстрировал рост на 15,53%.
По итогам торгов 23 августа индекс S&P 500 находился на отметке в 4436,02 пункта. По мнению ряда экспертов, к концу года индекс будет находиться на уровне 4255 пунктов.