Киргизия обвинила Казахстан в препятствовании движения товаров в ЕАЭС

Казахстан замедляет пропуск грузовиков через приграничные пункты, препятствуя тем самым свободе передвижения товаров в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявило сегодня Министерство экономики и коммерции Киргизии.

В ведомстве отметили, что ситуация, сложившаяся на границе двух стран, разбиралась в ходе сегодняшнего оперативного выездного совещания на пункте пропуска «Ак-Тилек Автодорожный» с участием представителей государственных органов Киргизии и Евразийской экономической комиссии.

«Казахстанская сторона нарушает один из основополагающих принципов функционирования единого рынка ЕАЭС – ограничивает свободу передвижения товаров», - подчеркнули в ведомстве.

По данным замглавы министерства Назарбека Малаева, очереди из сотен фур на киргизско-казахстанской границе наблюдаются с 20 августа. Скопление грузовиков отмечается на пунктах пропуска «Кен-Булун – автодорожный», «Ак-Тилек – автодорожный» и «Чалдовар – автодорожный», из-за чего киргизские производители несут убытки.

«Данная ситуация обусловлена ужесточением контрольно-досмотровых мероприятий с казахстанской стороны на указанных пунктах, что значительно замедлила пропуск грузовых автомобилей в сторону Республики Казахстан», - пояснили в Министерстве экономики и коммерции Киргизии.

В Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Киргизии уточнили, что, по состоянию на 12.00 24 августа, выезда из страны в Казахстан ожидают 614 грузовых автомобилей. Самое большое скопление фур отмечено на КПП «Ак-Тилек-автодорожный» – 379, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.