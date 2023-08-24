США введут новые санкции в отношении России

США 24 августа объявят о введении новых санкций в отношении Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении американского президента Джо Байдена на сайте Белого дома.

© Газета.Ru

«Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи», — указано в документе.

На прошлой неделе стало известно, что США, Япония и Южная Корея выразили готовность вводить новые санкции в отношении РФ и сокращать зависимость от российских энергоносителей.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что западные санкции в отношении России, введенные на фоне конфликта на Украине, не привели к каким-то конкретным результатам.