Токаев заявил о планах Казахстана участвовать в развитии БРИКС

Казахстан стремится развивать сотрудничество со странами БРИКС и готов внести свой вклад в развитие потенциала организации в качестве государства-участника. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что Казахстан стремится к укреплению многопланового сотрудничества со странами БРИКС и Африканским союзом.

«Я твердо убежден, что нам необходимо наращивать коллективные усилия, направленные на обеспечение глобальной безопасности, устойчивого развития и инклюзивности», — подчеркнул Токаев, слова которого приводит его пресс-служба.