Токаев заявил о планах Казахстана участвовать в развитии БРИКС
Казахстан стремится развивать сотрудничество со странами БРИКС и готов внести свой вклад в развитие потенциала организации в качестве государства-участника. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что Казахстан стремится к укреплению многопланового сотрудничества со странами БРИКС и Африканским союзом.
«Я твердо убежден, что нам необходимо наращивать коллективные усилия, направленные на обеспечение глобальной безопасности, устойчивого развития и инклюзивности», — подчеркнул Токаев, слова которого приводит его пресс-служба.
Как писала «Парламентская газета», Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва будет продолжать работать над расширением влияния БРИКС в мире. По итогам саммита объединения глава Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса сообщил, что лидеры БРИКС решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать членами организации.