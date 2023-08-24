WSJ: расширение БРИКС стало победой для России и Китая

"Расширение БРИКС - это победа председателя Китая Си Цзиньпина и [президента России] Владимира Путина, которые настаивали на расширении блока на фоне обострения геополитической и экономической конкуренции с Западом. Они утверждали, что увеличение числа участников придаст развивающимся стран более сильный голос, что в большей степени будет соответствовать их величине", - говорится в сообщении.