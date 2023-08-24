Минфин Украины прокомментировал ситуацию с бюджетом страны на 2024 год

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ситуация с бюджетом страны на 2024 год остается неопределенная, а украинский конфликт переходит в «стадию войны на выживание». Его слова приводит ТАСС.

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По словам главы Минфина, «никто никому еще ничего не гарантировал». Он отметил, что расходы на оборону будут не ниже, чем в текущем году, — на уровне 1,6 триллиона гривен (43,3 миллиарда долларов).

Министр подчеркнул, что это больше, чем собираемые налоги, — поэтому власти постоянно находятся «в достаточно сложном положении» и ищут дополнительные источники финансирования.

«Военные просят в пять раз больше, но возможности в столько же раз увеличить налоги нет», — прокомментировал Марченко.