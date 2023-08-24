Путину предложили возобновить паромную переправу до Турции

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил президенту России Владимиру Путину возобновить паромную переправу между регионом и Турцией. Об этом сообщает ТАСС.

Сальдо напомнил, что переправа впервые была запущена в 2007 году, по ней перевозили грузы от Скадовского порта до Зонгулдака и Стамбула.

«В связи с тем, что на сегодняшний день зерновая сделка уже отсутствует, есть предложение возобновить паромную переправу», — сказал он.

По словам Сальдо, когда она работала, то было более 1,2 тыс. иностранных судозаходов.