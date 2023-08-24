В Белом доме назвали условие для разморозки российских активов

В США назвали условие разморозки активов России

Салливан: разморозка российских активов возможна после возмещения ущерба Киеву

Российские активы, находящиеся в юрисдикциях Соединенных Штатов, Франции, ФРГ, Соединенного Королевства, Италии не будут разморожены, пока Москва «не оплатит причиненный Украине ущерб», рассказал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Об этом пишет РБК.

По данным агентства, в четверг, 24 августа, прошла встреча советников по национальной безопасности ведущих западных держав.

По словам Салливана, участники встречи пришли к выводу, что «суверенные активы России в юрисдикциях их стран останутся замороженными до тех пор», пока РФ не оплатит причиненный Украине ущерб.

Кроме того, уточнил советник, на встрече были рассмотрены дальнейшие способы привлечения Москвы к ответственности.

Ранее сообщалось, что США и ЕС намереваются передать Киеву часть замороженных российских активов. Кроме того, Вашингтон и Брюссель планировали вложить средства физических и юридических лиц в облигации, а затем перечислять полученную прибыль на счета Украины.