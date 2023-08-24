Эксперт назвал риски для США от расширения БРИКС

Расширение БРИКС за счет ОАЭ и Саудовской Аравии приведет к тому, что Соединенные Штаты утратят влияние на рынок нефти, предположил ирландский экономист Филип Пилкингтон в статье для портала UnHerd. Об этом пишет «Прайм».

Эксперт отметил, что ранее Вашингтон полагался на монархии Персидского залива в вопросе контроля над ценами на нефть.

После вступления в БРИКС эмиратов и Саудовской Аравии США в ближнесрочной перспективе «лишатся всякого контроля» в этой сфере, пояснил Пилкингтон.

По словам эксперта, развивающиеся страны на саммите в ЮАР показали, что стремятся идти своим собственным путем, желают добиться независимости от американского доллара.