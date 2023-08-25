Володин: Россия за 10 лет стала самой крупной экономикой Европы

Санкции США и Евросоюза в отношении России бумерангом ударили по их инициаторам. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик напомнил, что Вашингтон и Брюссель начали незаконно вводить антироссийские ограничения 10 лет назад. В последнем досанкционном 2012 году в топ-5 крупнейших экономик мира входили США, Китай, Индия, Япония и Германия. Спустя десятилетие лидером в рейтинге стала КНР, Соединенные Штаты опустились на второе место, а ФРГ уступила пятую строчку России.

«Германия выпала из первой пятерки экономик мира, Франция и Британия опустились на 9 и 10 места соответственно. Украина в 2012 году была на 38 месте. Сегодня упала на 50 место. Вашингтон не пощадил союзников, пытаясь за их счет удержать свою гегемонию», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Председатель Госдумы подчеркнул, что РФ, несмотря на более 17,5 тысячи санкций, за 10 лет стала самой крупной экономикой Европы. Однако стране предстоит еще многое: в частности, необходимо построить проактивную экономику, для которой следует поддерживать отечественных производителей, укреплять технологический суверенитет, создавать новые индустриальные мощности и передовые технологии.

«В этой связи важно выстроить эффективный диалог с представителями делового сообщества. Планируем в октябре провести большие парламентские слушания по вопросам развития малого и среднего предпринимательства», — добавил Володин.