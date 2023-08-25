Нацбанк Казахстана понизил ключевую ставку

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана понизил ключевую базовую ставку на 25 б.п. до 16,5% с коридором плюс-минус 1 процентный пункт, сообщает пресс-служба регулятора. Это снижение стало первым с 2020 года и произошло даже на фоне ослабления тенге.

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Месячная инфляция в стране в июле 2023 года «незначительно» ускорилась до 0,6%, формируясь выше среднеисторических показателей. При этом показатели базовой и сезонно-очищенной инфляции не замедляются, зафиксировавшись на одном уровне.

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«Это свидетельствует об устойчивом характере роста цен, поддерживаемого внутренним спросом»,— отмечается в релизе регулятора.

Дополнительным фактором стало сохранение высоких издержек производства, что отражается на стоимости товаров и услуг.

Проинфляционное давление со стороны внешней среды постепенно ослабевает на фоне обеспечения ценовой стабильности центральными банками других стран. Цены на мировых продовольственных рынках, а также логистические издержки снижаются. При этом внутри экономики Казахстана оно сохраняется со стороны расширяющегося фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий, а также роста издержек производства. В результате, совокупный баланс рисков за счет некоторого ослабления давления со стороны внешних факторов остается в слабо дезинфляционной зоне.

При этом ранее курс казахского тенге ослабевал на фоне падения российского рубля.

«Очевидно, что между курсами рубля и тенге по отношению к доллару сохраняется связь. Но теперь мы больше не видим такой высокой или линейной корреляции, как раньше», — рассказала в интервью Bloomberg заместитель председателя Центрального банка Казахстана Алия Молдабекова.