Нацбанк Казахстана понизил ключевую ставку до 16,5%
Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана понизил ключевую базовую ставку на 25 б.п. до 16,5% с коридором плюс-минус 1 процентный пункт, сообщает пресс-служба регулятора. Это снижение стало первым с 2020 года и произошло даже на фоне ослабления тенге.
Месячная инфляция в стране в июле 2023 года «незначительно» ускорилась до 0,6%, формируясь выше среднеисторических показателей. При этом показатели базовой и сезонно-очищенной инфляции не замедляются, зафиксировавшись на одном уровне.
«Это свидетельствует об устойчивом характере роста цен, поддерживаемого внутренним спросом»,— отмечается в релизе регулятора.
Дополнительным фактором стало сохранение высоких издержек производства, что отражается на стоимости товаров и услуг.
Проинфляционное давление со стороны внешней среды постепенно ослабевает на фоне обеспечения ценовой стабильности центральными банками других стран. Цены на мировых продовольственных рынках, а также логистические издержки снижаются. При этом внутри экономики Казахстана оно сохраняется со стороны расширяющегося фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий, а также роста издержек производства. В результате, совокупный баланс рисков за счет некоторого ослабления давления со стороны внешних факторов остается в слабо дезинфляционной зоне.
При этом ранее курс казахского тенге ослабевал на фоне падения российского рубля.
«Очевидно, что между курсами рубля и тенге по отношению к доллару сохраняется связь. Но теперь мы больше не видим такой высокой или линейной корреляции, как раньше», — рассказала в интервью Bloomberg заместитель председателя Центрального банка Казахстана Алия Молдабекова.
На торгах Московской биржи во второй половине дня в среду, 16 августа, стоимость основных валют – доллара, евро и юаня – теряла более 2,5%, свидетельствуют данные торговой площадки. Во вторник Банк России экстренно повысил ставку с 8,5% сразу до 12%. Это произошло после того, как стоимость доллара на торгах Московской биржи превысила «психологически важную» отметку в 100 рублей (последний раз американская валюта торговалась на таких значениях в марте 2022 года). С начала августа рубль ослаб на 9% по отношению к доллару, а с начала года — более чем на 20%. Это поставило его в один ряд с турецкой лирой и аргентинским песо — он оказался в тройке валют с худшими показателями среди «развивающихся» рынков.