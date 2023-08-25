Восстановление Украины оценили в миллиарды долларов

Украинский конфликт станет самой дорогостоящей операцией в истории США, заявил обозреватель Стивен Брайан. В колонке для Asia Times (AT) он оценил восстановление Украины в миллиарды долларов.

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«Конфликт на Украине в конечном итоге станет самой дорогостоящей и, возможно, коррумпированной иностранной операцией, когда-либо проводившейся Соединенными Штатами», — поделился мнением автор статьи.

По его словам, даже если конфликт завершится завтра, то восстановление Украины может обойтись США и их союзникам в 600 миллиардов долларов или даже больше.

«Для сравнения: во время войны в Ираке на программу восстановления было потрачено 60 миллиардов долларов», — уточнил Брайан.

Обозреватель утверждает, что США и странам ЕС придется на протяжении десяти лет ежегодно выделять 60 миллиардов долларов для восстановления Украины. Он предположил, что американские граждане и Конгресс будут против передачи огромных денежных сумм на поддержку Киева.