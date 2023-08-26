Силуанов заявил о минимальной безработице в России

Безработица в России находится на минимальном уровне в три процента, заявил глава Минфина Антон Силуанов 26 августа.

Как писала «Парламентская газета», средний возраст безработных в возрасте от 15 лет и старше в июне составил 37,8 года. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 21 процент, лица в возрасте 50 лет и старше — 22,4 процента, лица, не имеющие опыта трудовой деятельности, — 25,9 процента.