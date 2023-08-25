В Турции рассказали о ситуации с газовым хабом

Проект газового хаба, представляющий высокий интерес для Анкары, продолжает обсуждаться между Турцией и Россией. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на дипломатического источника в турецкой столице.

«Обсуждения идут», - заявил собеседник.

Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил ТАСС, что сроки реализации газового хаба в Турции пока не зафиксированы. Он отметил, что работа по вопросу хаба «идет». По его мнению, на данный момент сложились «все условия, чтобы совместно с коллегами ускорить» его реализацию.

Напомним, что идею создания газового хаба в Турции выдвинул президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года. Таким образом планировалось перенаправить утраченный объем транзита через «Северный поток». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал проект и в конце мая 2023 года вновь подтвердил готовность воплотить его в жизнь.