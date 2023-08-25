Россия и Мьянма возобновят авиасообщение после 30-летнего перерыва

"Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International (Мьянма) разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай - Новосибирск - Мандалай. Ожидается, что авиакомпания приступит к полетам с 5 сентября 2023 года. Полеты будут выполняться на самолете А319 два раза в неделю", - отмечается в сообщении.