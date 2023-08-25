ЕК подтвердила отсутствие переговоров с Россией об обмене активами

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила, что Запад не ведет переговоры с Россией о потенциальном обмене замороженными активами. По словам представителя ЕК, которые приводит РБК, европейским чиновникам «неизвестно о таком предложении».

22 августа 2023 года, во время совета по стратегическому развитию и национальным проектам, министр финансов Антон Силуанов заявил , что правительство и Банк России подготовили проект указа о разблокировке части иностранных активов с целью обмена их на российские активы. По его словам, на первом этапе будут разблокированы счета на сумму 100 млрд рублей (при этом общая сумма заблокированных за рубежом активов российских граждан составляет 1,5 трлн рублей).

Позже пресс-служба ЦБ пояснила, что в первую очередь возможность «разморозить» свои активы за рубежом предоставят розничным инвесторам с портфелями до 100 тысяч рублей. Так, заинтересованным в обмене иностранным инвесторам предложат приобрести у российских инвесторов заблокированные иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа «С». При этом участие инвесторов (как российских, так и иностранных) в этом процессе будет добровольным.