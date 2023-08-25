В ЕС высказались о переговорах об обмене активами с Россией

Еврокомиссия не осведомлена о предложении об обмене замороженными активами с Россией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ЕК.

«Нам неизвестно о таком предложении, никаких переговоров с Россией о потенциальном обмене активами также не ведется», — подчеркнула она.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников ЕС сообщила, что переговоры по обмену замороженными активами между Евросоюзом и Россией не ведутся. По словам одного из них, детальные переговоры по данному вопросу вряд ли возможны в обозримом будущем.

Ранее правительством и Банком России был подготовлен проект президентского указа об обмене заблокированных активов россиян на активы иностранных инвесторов, которые учитываются на специальных счетах типа «С».