В ЕС высказались о переговорах об обмене активами с Россией
Еврокомиссия не осведомлена о предложении об обмене замороженными активами с Россией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ЕК.
«Нам неизвестно о таком предложении, никаких переговоров с Россией о потенциальном обмене активами также не ведется», — подчеркнула она.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников ЕС сообщила, что переговоры по обмену замороженными активами между Евросоюзом и Россией не ведутся. По словам одного из них, детальные переговоры по данному вопросу вряд ли возможны в обозримом будущем.
Ранее правительством и Банком России был подготовлен проект президентского указа об обмене заблокированных активов россиян на активы иностранных инвесторов, которые учитываются на специальных счетах типа «С».
Как заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, на первом этапе разблокировке подвергнутся порядка 100 миллиардов рублей, подлежащих розничным инвесторам.