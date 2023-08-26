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Минфин спрогнозировал рост российской экономики

Экономика России может вырасти на 2,5% и выше по итогам 2023 года. Такой прогноз дал министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CGTN.

Минфин спрогнозировал рост российской экономики
© ТАСС

«В этом году мы ожидаем восстановление экономики <...> на 2,5%, может быть даже и выше», - сказал министр.

Он заметил, что в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, а в нынешнем «мы отыграем то падение».

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Также Силуанов ожидает сохранения инфляции в 2023 году на уровне 6%.

По его словам, Минфин и Центробанк «примут все меры, чтобы инфляция снизилась до уровня наших плановых значений»

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