Минфин спрогнозировал рост российской экономики

Экономика России может вырасти на 2,5% и выше по итогам 2023 года. Такой прогноз дал министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CGTN.

«В этом году мы ожидаем восстановление экономики <...> на 2,5%, может быть даже и выше», - сказал министр.

Он заметил, что в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, а в нынешнем «мы отыграем то падение».

Также Силуанов ожидает сохранения инфляции в 2023 году на уровне 6%.