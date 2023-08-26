В Минфине рассказали о взаимодействии России со странами БРИКС

Россия в рамках БРИКС успешно решает задачи по товарообмену и расчетам, которые невозможно осуществить с Западом. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN, передает РИА Новости.

Министр отметил, что страны БРИКС стали основными экономическими партнерами России. Именно с ними теперь происходит товарообмен и ведутся расчеты, выполняются экономические задачи.

«Все те задачи, которые сегодня решать проблематично с рядом стран. В первую очередь, это западные страны», - сказал министр.

По его словам, вектор смещается с Запада на Восток, в сторону БРИКС - сообщества дружественных стран, которое улучшает благосостояние своих людей и работает на взаимовыгодной, деполитизированной основе.

Силуанов добавил, что сейчас обсуждается развитие интеграционных институтов, которые будут помогать бизнесу РФ торговать внутри стран БРИКС, а также обеспечивать всю финансовую и торговую инфраструктуру.