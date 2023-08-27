Венгрия анонсировала возможное присоединение к зоне евро к концу 2024 года

Нацбанк Венгрии анонсировал возможное присоединение к зоне евро к концу 2024 года
Венгрия может присоединиться к еврозоне уже к концу следующего года. Такое заявление сделал Арпад Ковач, являющийся председателем Венгерского валютного совета. Об этом пишет «Газета.ру».
«Венгрия сможет соответствовать Маастрихтским критериям к концу 2024 года», — сказал он в ходе выступления в Торгово-промышленной палате.
Как сообщил Ковач, эти критерии изложены в Договоре о Европейском Союзе 1992 года и предусматривают финансово-экономические показатели, которым должна соответствовать страна для вступления в еврозону. По их значениям оценивается стабильность финансовой системы, уровень цен и валютный курс.
По мнению главы венгерского Финсовета, к лету следующего года рост потребительских цен в Венгрии снизится до 3%, уровень государственного долга опустится ниже 70% ВВП, а дефицит бюджета составит порядка 2,9%. По его прогнозам, в 2023 году рост ВВП составит порядка 1%, но уже в 2024 году увеличится до 3,5-4%.
Аналогичный прогноз Ковач выдвигал в мае.
Под еврозоной понимаются все страны, использующие евро в качестве основной валюты и имеющие право выпускать банкноты, номинированные в евро. В еврозону входят 17 европейских стран.