Венгрия анонсировала возможное присоединение к зоне евро к концу 2024 года

По мнению главы венгерского Финсовета, к лету следующего года рост потребительских цен в Венгрии снизится до 3%, уровень государственного долга опустится ниже 70% ВВП, а дефицит бюджета составит порядка 2,9%. По его прогнозам, в 2023 году рост ВВП составит порядка 1%, но уже в 2024 году увеличится до 3,5-4%.