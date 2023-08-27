Эксперт усомнился в наращивании импорта российского СПГ в Евросоюз

ЕС не будет наращивать закупку российского СПГ, но поставки трубопроводного газа из Росиии останутся стабильными, сохранив долю 16%. Такой прогноз сделал эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк, сообщает «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

«Доля поставок из России, вероятно, будет оставаться стабильной на уровне 16%», - сказал Миронюк.

При этом он назвал необходимое условие: газопровод через территорию Украины должен исправно функционировать.

Что касается поставок по «Турецкому потоку», они останутся волатильными.

Миронюк также считает, что страны ЕС не будут увеличивать закупки российского СПГ, эта тенденция завершена.

По данным Форума стран-экспортёров газа, больше всего трубопроводного газа в ЕС поставила Норвегия – 56% (51 миллиард кубометров за январь–июль 2023 года), на втором месте Алжир – 19%.