В Индии объяснили, как расширение БРИКС изменит влияние РФ

Расширение БРИКС увеличит экономический вес организации, а также усилит влияние России и других стран, входящих в союз, на принятие решений на международной арене. С такими заявлениями выступили профессор Сваран Сингх и профессор международных отношений в Индийском университете Джавахарлала Неру.

«Расширение добавляет экономического веса странам БРИКС. А также позволит странам организации, в состав которой входит и Россия, усилить влияние на принятие международных решений», — передает слова Сингха The Independent.

Расширение БРИКС не означает намерение бросить вызов другим системам. Это позволит компенсировать некоторый дискомфорт, который испытывают страны, входящие в БРИКС, из-за доминирования Соединенных Штатов и других развитых западных стран в существующих международных институтах, добавил Неру.