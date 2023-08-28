Moody's: экономику КНР ожидают серьезные структурные вызовы

Экономику Китая ожидают структурные вызовы в ближайшее время. Речь идёт о демографическом старении и минимализации роста производительности труда. По информации рейтингового агентства Moody’s Investors Service, на которое ссылается РБК, уже в ближайшие три-семь лет скорость роста экономики КНР будет под давлением.

При негативном «развитии сюжета» Китай может вернуться к традиционным активаторам роста, например, инвестициям в недвижимость. В этом случае среднегодовой рост экономики опустится до 3,5% до 2030 года.

Специалисты ООН прогнозируют уменьшение населения КНР в трудоспособном возрасте до 2050 года на 767 миллионов человек. Они связывают это с сокращением коэффициента рождаемости. Из-за увеличения продолжительности жизни усилится социальная нагрузка.

На замедлении роста производительности труда скажутся чрезмерные инвестиции в недвижимость, а также высокий долг и медленное внедрение экономических реформ.