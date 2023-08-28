Назван объем наличных в кассах банков и банкоматах

Объем наличных денег в кассах банков, банкоматах и в пути впервые составил более 2 трлн рублей. На 1 августа он достиг 2,07 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистику ЦБ.

Увеличение наличных остатков за месяц оценивается в 9,6% (+180,9 млрд рублей).

Отмечается, что текущим летом значение повышается второй месяц подряд. В июне денежные средства на балансах банков возросли на 111,8 млрд рублей (в процентном соотношении - на 6,3%).

Специалисты утверждают, что кассовые остатки растут по большей части из-за переоценки. В связи с девальвацией рубля к доллару и евро в июле средства в валюте увеличивались в рублевом выражении. Однако, как заявляют собеседники, финансовые организации действительно подкрепляли кассы.

Эксперты называют неприятным феноменом для банков увеличение остатков в кассах и банкоматах.

Ранее несколько кредитных организаций решили временно или полностью прекратить прием наличных долларов и евро от клиентов. Среди них - Райффайзенбанк и Ситибанк.