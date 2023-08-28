ОАЭ планируют увеличить вложения капитала в банк БРИКС

Министерство экономики Объединенных Арабских Эмиратов планирует вкладывать больше капитала в Новый банк развития БРИКС. Такое заявление сделал глава ведомства Абдулла бин Тук Аль Мари в интервью Bloomberg.

Министр не уточнил, о каких конкретно суммах и сроках вложений идет речь, однако отметил, что для этого "имеется большой потенциал". Он добавил, что присоединение ОАЭ к БРИКС не нанесет ущерба отношениям со странами Запада и поможет увеличить объемы торговли.

Видео дня

По мнению экспертов, вступление новых стран в БРИКС позволит увеличить активы Нового банка развития. Так считает и заместитель декана по международной деятельности Экономического факультета РУДН Дарья Соколан. Более того, по ее словам, в банке появятся валюты новых стран-участниц.

Организация сможет постепенно отказываться от доллара и переходить к финансированию проектов в национальных валютах.

"Благодаря вступлению новых стран БРИКС усиливает свое влияние по всему миру, поскольку добавился Ближний Восток (ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран), Африка теперь будет представлена не только ЮАР, но и Египтом и Эфиопией, а поддержку Бразилии в Латинской Америке окажет Аргентина", - пояснила эксперт.

Расширение БРИКС в таком составе охватывает практически все регионы мира (за исключением Северной Америки и Австралии), что ведет к растущей роли альянса в мировой экономике.

Страны БРИКС в настоящее время не собираются создавать единую валюту. Объединение сосредоточено на поиске путей расчетов, не зависящих от США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на саммите БРИКС в Йоханнесбурге.

Государства заинтересованы в создании альтернативной платежной системы. К следующему саммиту объединения, которые пройдет в Казани, как сообщил Лавров, министры финансов и председатели центральных банков стран БРИКС сформируют рабочую группу, которая займется этим вопросом.

Идея создания Нового банка развития БРИКС появилась в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на саммите в бразильском городе Форталеза подписано соглашение о банке. Он регулирует финансирование инфраструктурных программ и проектов устойчивого развития в государствах содружества и в развивающихся странах.

Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На мероприятии присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции.