РБК: пекари заявили о повышении отпускных цен на хлеб
В России увеличится отпускная стоимость хлеба до 10%. Об этом сообщил исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев. Он отметил повышение цен на затраты производства.
«Но в настоящее время соблюдать этот баланс и продолжать держать отпускные цены уже возможности нет, их повышение провоцирует значительный рост себестоимости производства», — заявил Айдиев в беседе с РБК.
По его словам, из-за повышения цен на производственные затраты невозможно держать прежние цены.
Пекари сообщили, что вынуждены поднять отпускные цены в 2023 году на 7-10%. В последний раз увеличение стоимости было весной 2022 года. Минсельхоз не ожидает ощутимого роста цен на хлеб в рознице. По данным министерства, с начала 2023 года розничные цены на хлеб из пшеничной и ржано-пшеничной муки стали больше всего на 1%.
Ранее сообщалось, что осенью 2023 года ожидается увеличение стоимости хлеба на 10% из-за выхода России из зерновой сделки, передает «Утро.ру». Однако президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский опроверг информацию.