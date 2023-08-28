Пекари заявили о повышении отпускных цен на хлеб

«Но в настоящее время соблюдать этот баланс и продолжать держать отпускные цены уже возможности нет, их повышение провоцирует значительный рост себестоимости производства», — заявил Айдиев в беседе с РБК.

Пекари сообщили, что вынуждены поднять отпускные цены в 2023 году на 7-10%. В последний раз увеличение стоимости было весной 2022 года. Минсельхоз не ожидает ощутимого роста цен на хлеб в рознице. По данным министерства, с начала 2023 года розничные цены на хлеб из пшеничной и ржано-пшеничной муки стали больше всего на 1%.