Зафиксирован трехкратный рост товарооборота между Россией и Индией

По итогам первого полугодия товарооборот между Россией и Индией увеличился в 2,9 раза. Он достиг 33,5 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индийского министерства торговли и промышленности.

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Импорт Индией российских товаров показал трехкратный рост. Он возрос до 31,5 миллиарда долларов. Нефть и нефтепродукты — основная статья закупок.

«Рост в первом полугодии в 4,4 раза, до 25,2 миллиарда долларов», — говорится в материале.

Зафиксировано и увеличение в 1,4 раза импорта российских удобрений — до 1,3 миллиарда долларов, а также алмазов — на 35%, до 616 миллионов долларов.

Поставки индийской продукции на территорию РФ увеличились в 1,7 раза, до 1,9 миллиарда долларов. Лекарства — ключевая экспортная позиция. Их закупки увеличились на 4,5%, до 184 миллионов долларов.