Зафиксирован трехкратный рост товарооборота между Россией и Индией
По итогам первого полугодия товарооборот между Россией и Индией увеличился в 2,9 раза. Он достиг 33,5 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индийского министерства торговли и промышленности.
Импорт Индией российских товаров показал трехкратный рост. Он возрос до 31,5 миллиарда долларов. Нефть и нефтепродукты — основная статья закупок.
«Рост в первом полугодии в 4,4 раза, до 25,2 миллиарда долларов», — говорится в материале.
Зафиксировано и увеличение в 1,4 раза импорта российских удобрений — до 1,3 миллиарда долларов, а также алмазов — на 35%, до 616 миллионов долларов.
Поставки индийской продукции на территорию РФ увеличились в 1,7 раза, до 1,9 миллиарда долларов. Лекарства — ключевая экспортная позиция. Их закупки увеличились на 4,5%, до 184 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что, по данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем в январе-мае 2023 года увеличился на 40,7%, до 93,806 миллиарда долларов.