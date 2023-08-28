На фоне инфляции в России появилось больше баров

Число баров и алкомаркетов в России продолжает расти в 2023 году, несмотря на снижение реальных доходов населения. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Контур.Фокус», проанализировав данные о ликвидации и регистрации таких заведений. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации РИА Новости, с начала года количество баров увеличилось на 4,7% и достигло 10 626 к августу. Число алкомаркетов выросло на 3,4% до 16 511 за этот период.

При этом эксперты отмечают, что в абсолютных цифрах за последние годы закрылось больше алкогольных магазинов, чем баров – 9,6 тыс. против 5,8 тыс. соответственно. При этом открылось меньше баров, чем алкомаркетов – 5,8 тыс. против 8,6 тыс.

По мнению аналитиков, такая статистика может говорить о том, что часть магазинов регистрируют как бары, чтобы обходить запрет на круглосуточную продажу алкоголя. Ведь работа бара ночью разрешена при соблюдении определенных условий.