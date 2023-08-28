В Госдуме назвали способ снизить цены на лекарства

«В каких-то случаях те же кресла-коляски из КНР более конкурентоспособны. Несколько месяцев назад они выигрывали в цене. <...> В некоторых случаях отечественные товары бывают чуть дороже, чем товары из Китая. Но мы понимаем, что, если сейчас не поддержим нашего производителя и не позволим этот денежный поток, который есть в бюджете, перенаправить российским предприятиям, они просто не смогут развиваться», — подчеркнул Топилин.