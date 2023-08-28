В Венгрии могут расширить запрет импорта украинской сельхозпродукции
Правительство страны намерено таким образом защитить фермеров.
В случае необходимости с 16 сентября Венгрия может закрыть границу для некоторых агрокультур, поступающих с Украины. Об этом сообщил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь, пишет «Интерфакс».
Меры будут приняты, если Евросоюз не продлит запрет на импорт некоторых украинских сельхозпродуктов, срок действия которого истекает 15 сентября.
По словам венгерского министра, в последние годы сельские хозяйство страны переживает сильные потрясения: эпидемия коронавируса, засуха, конфликт на Украине, а также энергетический кризис.