В Венгрии могут расширить запрет импорта украинской сельхозпродукции

Правительство страны намерено таким образом защитить фермеров.

В случае необходимости с 16 сентября Венгрия может закрыть границу для некоторых агрокультур, поступающих с Украины. Об этом сообщил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь, пишет «Интерфакс».

Меры будут приняты, если Евросоюз не продлит запрет на импорт некоторых украинских сельхозпродуктов, срок действия которого истекает 15 сентября.