В Минсельхозе рассказали о росте цен на хлеб в 2023 году

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации заявили, что розничные цены на хлеб из пшеничной и ржано-пшеничной муки в России с начала года увеличились всего на 1%. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве ожидают, что по итогам 2023 года ценовая динамика в данном сегменте не должна превысить уровень общей инфляции.

До этого Минсельхоз РФ опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что цены на хлеб в России в ближайшее время существенно вырастут. Представители министерства заявили, что ожидают удорожания хлеба максимум на уровень общей инфляции в стране.

Первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что закупать зерно в интервенционный фонд в текущем году не планируется, такой необходимости нет.

По ее словам, в РФ достаточно зерна для обеспечения внутренней продовольственной безопасности, поэтому необходимости в закупках нет.