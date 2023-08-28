В Чехии признали невозможность полного отказа от российской нефти

В настоящее время Чехия не может полностью отказаться от поставок российской нефти. Об этом заявил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела на встрече с чешскими дипломатами.

"Немедленный переход исключительно на нероссийские источники [нефти] невозможен" до окончания строительства нефтепровода IKL, который свяжет Чехию с Трансальпийским нефтепроводом TAL в германском городе Ингольштадт в Баварии, пояснил чешский министр.

"После окончания реализации проекта [нефтепровода] TAL+ и значительного повышения мощности Трансальпийского нефтепровода станет возможным завершить все поставки по нефтепроводу "Дружба" из России", - сказал Йозеф Сикела.

Строительство нефтепровода IKL должно завершиться в 2025 году. На его строительство выделено 1,6 млрд крон (около $80 млн). После ввода в строй IKL Чехия станет получать на 4 млн тонн нефти в год больше. Проект разработан чешской государственной компанией Mero.