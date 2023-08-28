Маркировка рекламы с 1 сентября 2023: что и как нужно маркировать

С 1 сентября 2023 года законодательство о рекламе снова изменится. Так, физические и юридические лица могут столкнуться с новыми штрафами за нарушения. Уже почти год вся онлайн-реклама, показывающаяся на территории России, должна быть размечена особым образом. Редакция «Рамблера» разбиралась, что именно необходимо маркировать и как это делать.

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Закон «О рекламе»

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С 1 сентября 2022 года в силу вступили в силу поправки к федеральному закону «О рекламе», которые предусматривают введение требований к маркировке и учету диджитал-рекламы, демонстрируемой на территории России. Также теперь всю рекламу в интернете учитывают в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР), который курирует Роскомнадзор. Помимо этого, онлайн-реклама помечается специальным идентификатором - токеном.

Штрафы за нарушение

В конце июня в России был подписан закон, согласно которому за отсутствие маркировки рекламы и неучет диджитал-рекламы предусматриваются штрафы для граждан в размере до 100 тысяч рублей, на должностных лиц - до 200 тысяч рублей, на юрлиц - до 500 тысяч рублей, а юридических лиц - операторов рекламных данных - до 700 тысяч рублей.

Что нужно маркировать

Всю онлайн-рекламу в России нужно размечать особым образом. Разметка, или маркировка, рекламы включает 4 основных действия. Речь идет о подаче информации о конечном заказчике перед размещением рекламы, получении токена (уникального идентификатора рекламного объявления, присваиваемого оператором рекламных данных для каждого креатива), добавлении пометки «Реклама» ко всем креативам, а также подаче остальной информации о рекламе и участниках цепочки в соответствии с подзаконными актами.

Креатив - любой рекламный пост. Это баннер, текстовые и текстово-графические блоки, «кружочки» в Telegram, исчезающие «истории» в соцсетях , аудиозаписи и видеоролики, рассылки не по своей базе, подкасты и видеотрансляции, ссылки в SEO-статьях.

Что не подлежит маркировке

Закон о маркировке не распространяется на email-рассылки и push-уведомления.

Кого касается закон

Закон касается всех участников цепочки. Среди них - рекламодатели, рекламные системы, паблишеры и посредники (агентства и фрилансеры). Информация от них передается операторами рекламных данных в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) — Роскомнадзора.

Туда будут направлять данные о рекламных креативах, о договорах и актах по рекламе, об участниках цепочки по рекламе, о статистике с точностью до площадок.

В каких случаях не нужно подавать сведения в Роскомнадзор

Подавать сведения в Роскомнадзор не нужно в двух случаях. Так, делать это необходимости нет, если рекламодатели, рекламораспространители и другие участники рекламного рынка продвигают собственные товары (работы, услуги), направляя пользователям информацию на адреса их электронной почты, а также в виде электронных сообщений (это так называемые рассылки по собственным базам клиентов). Подавать информацию также не нужно в том случае, если реклама распространяется в составе теле- и радиопередач и отображается в интернете без изменений по сравнению с первоисточником (например, при онлайн-трансляции передачи на сайте телерадиокомпании).

Список операторов рекламных данных